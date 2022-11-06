آخر الأخبار
06 تشرين الثاني 2022 - 15:46
Back

بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": لن نصل بالورقة البيضاء إلى انتخاب رئيس للجمهورية وعلينا الإتفاق على إسم

بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": لن نصل بالورقة البيضاء إلى انتخاب رئيس للجمهورية وعلينا الإتفاق على إسم Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,
episodes
بو صعب لـ&quot;#الأحد_مع_ماريو&quot;: لن نصل بالورقة البيضاء إلى انتخاب رئيس للجمهورية وعلينا الإتفاق على إسم
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً