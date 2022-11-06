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06 تشرين الثاني 2022 - 15:49
06/11/2022 15:49:01
بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": لا يمكن العيش مع الفراغ ولا يجب أن يطول وعلينا التوصل إلى تفاهم على رئيس وبعدها تشكيل حكومة والإتفاق مع الـIMF
بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": لا يمكن العيش مع الفراغ ولا يجب أن يطول وعلينا التوصل إلى تفاهم على رئيس وبعدها تشكيل حكومة والإتفاق مع الـIMF
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