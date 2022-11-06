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06 تشرين الثاني 2022 - 15:55
06/11/2022 15:55:16
بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": الأميركيون والأوروبيون على استعداد لمساعدة لبنان على أن يكون لديه صندوق سيادي شفاف يحظى بثقة دولية
بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": الأميركيون والأوروبيون على استعداد لمساعدة لبنان على أن يكون لديه صندوق سيادي شفاف يحظى بثقة دولية
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