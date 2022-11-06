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06 تشرين الثاني 2022 - 16:03
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بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": توصلنا مع الوفد القبرصي إلى إتفاق شفهي في يوم واحد وطلبت من وزير الأشغال ألا يأخذ الموضوع الإداري وقتًا وألا نكون معنيين بأي خلاف إقليمي قد يؤخر الإتفاق مع قبرص

بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": توصلنا مع الوفد القبرصي إلى إتفاق شفهي في يوم واحد وطلبت من وزير الأشغال ألا يأخذ الموضوع الإداري وقتًا وألا نكون معنيين بأي خلاف إقليمي قد يؤخر الإتفاق مع قبرص Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,
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بو صعب لـ&quot;#الأحد_مع_ماريو&quot;: توصلنا مع الوفد القبرصي إلى إتفاق شفهي في يوم واحد وطلبت من وزير الأشغال ألا يأخذ الموضوع الإداري وقتًا وألا نكون معنيين بأي خلاف إقليمي قد يؤخر الإتفاق مع قبرص
Lebanon News
 
 
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