بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": توصلنا مع الوفد القبرصي إلى إتفاق شفهي في يوم واحد وطلبت من وزير الأشغال ألا يأخذ الموضوع الإداري وقتًا وألا نكون معنيين بأي خلاف إقليمي قد يؤخر الإتفاق مع قبرص