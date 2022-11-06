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06 تشرين الثاني 2022 - 16:19
06/11/2022 16:19:40
نقولا صحناوي لـ"#الأحد_مع_ماريو": نحن في ظل حكومة لا يمكنها حتى إصدار مرسوم وقبلنا بالتجديد لحكومة التكنوقراط ولم تتشكل وآخر طرح كان إعطاء الثقة مجددًا للحكومة نفسها وميقاتي قالها علنًا "أحسنلي ضل بحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق"
نقولا صحناوي لـ"#الأحد_مع_ماريو": نحن في ظل حكومة لا يمكنها حتى إصدار مرسوم وقبلنا بالتجديد لحكومة التكنوقراط ولم تتشكل وآخر طرح كان إعطاء الثقة مجددًا للحكومة نفسها وميقاتي قالها علنًا "أحسنلي ضل بحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق"
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LBCI News Lebanon
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