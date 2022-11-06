نقولا صحناوي لـ"#الأحد_مع_ماريو": نحن في ظل حكومة لا يمكنها حتى إصدار مرسوم وقبلنا بالتجديد لحكومة التكنوقراط ولم تتشكل وآخر طرح كان إعطاء الثقة مجددًا للحكومة نفسها وميقاتي قالها علنًا "أحسنلي ضل بحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق"