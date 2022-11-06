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06 تشرين الثاني 2022 - 16:19
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نقولا صحناوي لـ"#الأحد_مع_ماريو": نحن في ظل حكومة لا يمكنها حتى إصدار مرسوم وقبلنا بالتجديد لحكومة التكنوقراط ولم تتشكل وآخر طرح كان إعطاء الثقة مجددًا للحكومة نفسها وميقاتي قالها علنًا "أحسنلي ضل بحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق"

نقولا صحناوي لـ"#الأحد_مع_ماريو": نحن في ظل حكومة لا يمكنها حتى إصدار مرسوم وقبلنا بالتجديد لحكومة التكنوقراط ولم تتشكل وآخر طرح كان إعطاء الثقة مجددًا للحكومة نفسها وميقاتي قالها علنًا "أحسنلي ضل بحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق" Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,صحناوي,نقولا,
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نقولا صحناوي لـ&quot;#الأحد_مع_ماريو&quot;: نحن في ظل حكومة لا يمكنها حتى إصدار مرسوم وقبلنا بالتجديد لحكومة التكنوقراط ولم تتشكل وآخر طرح كان إعطاء الثقة مجددًا للحكومة نفسها وميقاتي قالها علنًا &quot;أحسنلي ضل بحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق&quot;
Lebanon News
 
 
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