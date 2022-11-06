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06 تشرين الثاني 2022 - 16:20
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عماد الحوت لـ"#الأحد_مع_ماريو": رئيس الجمهورية شريك كامل بعملية تشكيل الحكومة لكن المشكلة تبدأ حينما يفوض رئيس الجمهورية صلاحيته لشخص آخر في المشاورات

عماد الحوت لـ"#الأحد_مع_ماريو": رئيس الجمهورية شريك كامل بعملية تشكيل الحكومة لكن المشكلة تبدأ حينما يفوض رئيس الجمهورية صلاحيته لشخص آخر في المشاورات Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الحوت,عماد,
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عماد الحوت لـ&quot;#الأحد_مع_ماريو&quot;: رئيس الجمهورية شريك كامل بعملية تشكيل الحكومة لكن المشكلة تبدأ حينما يفوض رئيس الجمهورية صلاحيته لشخص آخر في المشاورات
Lebanon News
 
 
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