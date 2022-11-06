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06 تشرين الثاني 2022 - 16:20
06/11/2022 16:20:31
عماد الحوت لـ"#الأحد_مع_ماريو": رئيس الجمهورية شريك كامل بعملية تشكيل الحكومة لكن المشكلة تبدأ حينما يفوض رئيس الجمهورية صلاحيته لشخص آخر في المشاورات
عماد الحوت لـ"#الأحد_مع_ماريو": رئيس الجمهورية شريك كامل بعملية تشكيل الحكومة لكن المشكلة تبدأ حينما يفوض رئيس الجمهورية صلاحيته لشخص آخر في المشاورات
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