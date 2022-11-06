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06 تشرين الثاني 2022 - 16:28
06/11/2022 16:28:50
نقولا صحناوي لـ"#الأحد_مع_ماريو": هناك فريق مسيحي سار بالطائف ولم يتنبه لموضوع الصلاحيات في حين أن العماد عون نبه في وقتها أن هذه الصيغة ستخرب البلاد وظهرت لاحقًا الثغرات الكبرى من المهل وغيرها
نقولا صحناوي لـ"#الأحد_مع_ماريو": هناك فريق مسيحي سار بالطائف ولم يتنبه لموضوع الصلاحيات في حين أن العماد عون نبه في وقتها أن هذه الصيغة ستخرب البلاد وظهرت لاحقًا الثغرات الكبرى من المهل وغيرها
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