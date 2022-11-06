نقولا صحناوي لـ"#الأحد_مع_ماريو": هناك فريق مسيحي سار بالطائف ولم يتنبه لموضوع الصلاحيات في حين أن العماد عون نبه في وقتها أن هذه الصيغة ستخرب البلاد وظهرت لاحقًا الثغرات الكبرى من المهل وغيرها