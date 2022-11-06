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06 تشرين الثاني 2022 - 17:00
06/11/2022 17:00:00
عماد الحوت لـ"#الأحد_مع_ماريو": مصلحة لبنان في أن تكون علاقاته مع العالم العربي جيدة وأنا لا أنتخب رئيسًا من الممكن أن يخرب علاقة لبنان مع العالم العربي
عماد الحوت لـ"#الأحد_مع_ماريو": مصلحة لبنان في أن تكون علاقاته مع العالم العربي جيدة وأنا لا أنتخب رئيسًا من الممكن أن يخرب علاقة لبنان مع العالم العربي
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