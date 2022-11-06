عماد الحوت لـ"#الأحد_مع_ماريو": مصلحة لبنان في أن تكون علاقاته مع العالم العربي جيدة وأنا لا أنتخب رئيسًا من الممكن أن يخرب علاقة لبنان مع العالم العربي