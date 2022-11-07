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07 تشرين الثاني 2022 - 02:05
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التحكم المروري: تم رفع الشاحنة المعطلة على اوتوستراد صربا باتجاه ذوق مكايل والعمل على تسهيل السير في المحلة

التحكم المروري: تم رفع الشاحنة المعطلة على اوتوستراد صربا باتجاه ذوق مكايل والعمل على تسهيل السير في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشاحنة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تم رفع الشاحنة المعطلة على اوتوستراد صربا باتجاه ذوق مكايل والعمل على تسهيل السير في المحلة
Lebanon News
 
 
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