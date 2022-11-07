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07 تشرين الثاني 2022 - 02:05
07/11/2022 02:05:20
التحكم المروري: تم رفع الشاحنة المعطلة على اوتوستراد صربا باتجاه ذوق مكايل والعمل على تسهيل السير في المحلة
التحكم المروري: تم رفع الشاحنة المعطلة على اوتوستراد صربا باتجاه ذوق مكايل والعمل على تسهيل السير في المحلة
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LBCI News Lebanon
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