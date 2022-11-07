آخر الأخبار
07 تشرين الثاني 2022 - 03:36
07/11/2022 03:36:19
الراعي في اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: تنقية الضمائر هي الشرط لإجراء حوار صريح ومن يصنع الحرب لا يستطيع ان يصنع السلام فيتراشقون اسلحة الكلام الجارح
الراعي في اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: تنقية الضمائر هي الشرط لإجراء حوار صريح ومن يصنع الحرب لا يستطيع ان يصنع السلام فيتراشقون اسلحة الكلام الجارح
Lebanon, news ,lbci ,أخبار البطاركة,مجلس,اجتماع,الراعي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً