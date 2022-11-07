الراعي في اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: تنقية الضمائر هي الشرط لإجراء حوار صريح ومن يصنع الحرب لا يستطيع ان يصنع السلام فيتراشقون اسلحة الكلام الجارح