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07 تشرين الثاني 2022 - 03:36
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الراعي في اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: تنقية الضمائر هي الشرط لإجراء حوار صريح ومن يصنع الحرب لا يستطيع ان يصنع السلام فيتراشقون اسلحة الكلام الجارح

الراعي في اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: تنقية الضمائر هي الشرط لإجراء حوار صريح ومن يصنع الحرب لا يستطيع ان يصنع السلام فيتراشقون اسلحة الكلام الجارح Lebanon, news ,lbci ,أخبار البطاركة,مجلس,اجتماع,الراعي,
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الراعي في اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: تنقية الضمائر هي الشرط لإجراء حوار صريح ومن يصنع الحرب لا يستطيع ان يصنع السلام فيتراشقون اسلحة الكلام الجارح
Lebanon News
 
 
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