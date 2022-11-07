الراعي في اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: بعد 6 سنوات من عهد الرئيس عون لم يريدوا انتخاب رئيس جديد وكان انجازهم تنزيل العلم واقفال القصر وتسليم حكومة مستقيلة في حيت لبنان في اسوأ وضع