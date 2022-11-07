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07 تشرين الثاني 2022 - 03:37
07/11/2022 03:37:00
الراعي في اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: بعد 6 سنوات من عهد الرئيس عون لم يريدوا انتخاب رئيس جديد وكان انجازهم تنزيل العلم واقفال القصر وتسليم حكومة مستقيلة في حيت لبنان في اسوأ وضع
الراعي في اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: بعد 6 سنوات من عهد الرئيس عون لم يريدوا انتخاب رئيس جديد وكان انجازهم تنزيل العلم واقفال القصر وتسليم حكومة مستقيلة في حيت لبنان في اسوأ وضع
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LBCI News Lebanon
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