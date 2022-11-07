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07 تشرين الثاني 2022 - 04:04
07/11/2022 04:04:48
حنكش للـ LBCI: فلنتوقف عن اصدار الفتاوى ولنذهب لانتخائب رئيس جديد للجمهورية وهناك فريق يمتهن التعطيل واليوم كنواب معارضة نقوم بواجباتنا
حنكش للـ LBCI: فلنتوقف عن اصدار الفتاوى ولنذهب لانتخائب رئيس جديد للجمهورية وهناك فريق يمتهن التعطيل واليوم كنواب معارضة نقوم بواجباتنا
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