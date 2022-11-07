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07 تشرين الثاني 2022 - 04:04
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حنكش للـ LBCI: فلنتوقف عن اصدار الفتاوى ولنذهب لانتخائب رئيس جديد للجمهورية وهناك فريق يمتهن التعطيل واليوم كنواب معارضة نقوم بواجباتنا

حنكش للـ LBCI: فلنتوقف عن اصدار الفتاوى ولنذهب لانتخائب رئيس جديد للجمهورية وهناك فريق يمتهن التعطيل واليوم كنواب معارضة نقوم بواجباتنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار فلنتوقف,LBCI,حنكش,
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حنكش للـ LBCI: فلنتوقف عن اصدار الفتاوى ولنذهب لانتخائب رئيس جديد للجمهورية وهناك فريق يمتهن التعطيل واليوم كنواب معارضة نقوم بواجباتنا
Lebanon News
 
 
 
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