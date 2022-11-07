حنكش للـLBCI: الحلّ في أن تقتنع الأطراف المختلفة بشخصيّة كشخصية ميشال معوّض أو سنذهب الى مرشح آخر بالاتفاق مع معوض ويتفق عليه العدد الاكبر من النواب