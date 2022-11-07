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07 تشرين الثاني 2022 - 04:17
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حنكش للـLBCI: الحلّ في أن تقتنع الأطراف المختلفة بشخصيّة كشخصية ميشال معوّض أو سنذهب الى مرشح آخر بالاتفاق مع معوض ويتفق عليه العدد الاكبر من النواب

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حنكش للـLBCI: الحلّ في أن تقتنع الأطراف المختلفة بشخصيّة كشخصية ميشال معوّض أو سنذهب الى مرشح آخر بالاتفاق مع معوض ويتفق عليه العدد الاكبر من النواب
Lebanon News
 
 
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