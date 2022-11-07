آخر الأخبار
07 تشرين الثاني 2022 - 04:17
07/11/2022 04:17:16
حنكش للـLBCI: الحلّ في أن تقتنع الأطراف المختلفة بشخصيّة كشخصية ميشال معوّض أو سنذهب الى مرشح آخر بالاتفاق مع معوض ويتفق عليه العدد الاكبر من النواب
حنكش للـLBCI: الحلّ في أن تقتنع الأطراف المختلفة بشخصيّة كشخصية ميشال معوّض أو سنذهب الى مرشح آخر بالاتفاق مع معوض ويتفق عليه العدد الاكبر من النواب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحلّ,للـLBCI,حنكش,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً