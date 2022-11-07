حنكش للـ LBCI: ميشال معوض لديه الثبات والقدرة على أن يكون صلباً بمواقفه بينما سليمان فرنجية إن وصل الى الحكم قد يقوم بما قام به عون طالما أن حزب الله سيكون هو من أوصله إلى الرئاسة