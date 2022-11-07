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07 تشرين الثاني 2022 - 04:46
07/11/2022 04:46:56
حنكش للـLBCI: عظة البطريرك الراعي يوم أمس كانت عالية السقف ولكن لا أتوافق معه بأن لا وقت للحوار من أجل انتخاب رئيس
حنكش للـLBCI: عظة البطريرك الراعي يوم أمس كانت عالية السقف ولكن لا أتوافق معه بأن لا وقت للحوار من أجل انتخاب رئيس
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