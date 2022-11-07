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07 تشرين الثاني 2022 - 09:38
07/11/2022 09:38:39
تأجيل اللجان المشتركة ليوم الأثنين المقبل بعدما اعترض بعض النواب بسبب تعارض مع مواعيد للجان الأخرى
تأجيل اللجان المشتركة ليوم الأثنين المقبل بعدما اعترض بعض النواب بسبب تعارض مع مواعيد للجان الأخرى
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LBCI News Lebanon
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