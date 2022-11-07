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07 تشرين الثاني 2022 - 09:38
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تأجيل اللجان المشتركة ليوم الأثنين المقبل بعدما اعترض بعض النواب بسبب تعارض مع مواعيد للجان الأخرى

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تأجيل اللجان المشتركة ليوم الأثنين المقبل بعدما اعترض بعض النواب بسبب تعارض مع مواعيد للجان الأخرى
Lebanon News
 
 
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