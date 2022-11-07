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07 تشرين الثاني 2022 - 15:48
07/11/2022 15:48:03
التحكم المروري: قطع السير محلة نفق البربير بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه وتحويل السير على الطرقات المجاورة
التحكم المروري: قطع السير محلة نفق البربير بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه وتحويل السير على الطرقات المجاورة
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LBCI News Lebanon
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