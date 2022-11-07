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07 تشرين الثاني 2022 - 15:48
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التحكم المروري: قطع السير محلة نفق البربير بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه وتحويل السير على الطرقات المجاورة

التحكم المروري: قطع السير محلة نفق البربير بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه وتحويل السير على الطرقات المجاورة Lebanon, news ,lbci ,أخبار محلة,السير,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: قطع السير محلة نفق البربير بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه وتحويل السير على الطرقات المجاورة
Lebanon News
 
 
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