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08 تشرين الثاني 2022 - 00:47
08/11/2022 00:47:35
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و14 جريحاً في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و14 جريحاً في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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LBCI News Lebanon
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