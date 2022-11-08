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08 تشرين الثاني 2022 - 06:42
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المولوي بعد اجتماع مجلس الامن: من واجب كافة الاجهزة الامنية حفظ الامن بواسطة كل الوسائل المتاحة وأعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي

المولوي بعد اجتماع مجلس الامن: من واجب كافة الاجهزة الامنية حفظ الامن بواسطة كل الوسائل المتاحة وأعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الامن,مجلس,اجتماع,المولوي,
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المولوي بعد اجتماع مجلس الامن: من واجب كافة الاجهزة الامنية حفظ الامن بواسطة كل الوسائل المتاحة وأعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
Lebanon News
 
 
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