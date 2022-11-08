آخر الأخبار
08 تشرين الثاني 2022 - 06:47
Back

وزير الداخلية: هناك تحسن في الطبابة والاستشفاء بالنسبة للسجون وتأمن لقاح الكوليرا للسجناء على كل الاراضي اللبنانية

وزير الداخلية: هناك تحسن في الطبابة والاستشفاء بالنسبة للسجون وتأمن لقاح الكوليرا للسجناء على كل الاراضي اللبنانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحسن,هناك,الداخلية,وزير,
episodes
وزير الداخلية: هناك تحسن في الطبابة والاستشفاء بالنسبة للسجون وتأمن لقاح الكوليرا للسجناء على كل الاراضي اللبنانية
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً