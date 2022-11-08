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08 تشرين الثاني 2022 - 06:47
08/11/2022 06:47:56
وزير الداخلية: هناك تحسن في الطبابة والاستشفاء بالنسبة للسجون وتأمن لقاح الكوليرا للسجناء على كل الاراضي اللبنانية
وزير الداخلية: هناك تحسن في الطبابة والاستشفاء بالنسبة للسجون وتأمن لقاح الكوليرا للسجناء على كل الاراضي اللبنانية
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LBCI News Lebanon
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