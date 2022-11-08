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08 تشرين الثاني 2022 - 15:59
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هادي حبيش لـ"حوار المرحلة": ميشال معوض مرشح سيادي يمثل تطلعاتنا ونرى أنه يمكن أن يكون مرشحا توافقيا وإذا كانت "واقفة الأصوات على أصواتنا" لكي يصل معوض للرئاسة فستنتخب الكتلة ميشال معوض

هادي حبيش لـ"حوار المرحلة": ميشال معوض مرشح سيادي يمثل تطلعاتنا ونرى أنه يمكن أن يكون مرشحا توافقيا وإذا كانت "واقفة الأصوات على أصواتنا" لكي يصل معوض للرئاسة فستنتخب الكتلة ميشال معوض Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,حبيش,هادي,
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هادي حبيش لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: ميشال معوض مرشح سيادي يمثل تطلعاتنا ونرى أنه يمكن أن يكون مرشحا توافقيا وإذا كانت &quot;واقفة الأصوات على أصواتنا&quot; لكي يصل معوض للرئاسة فستنتخب الكتلة ميشال معوض
Lebanon News
 
 
 
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