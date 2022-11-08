هادي حبيش لـ"حوار المرحلة": ميشال معوض مرشح سيادي يمثل تطلعاتنا ونرى أنه يمكن أن يكون مرشحا توافقيا وإذا كانت "واقفة الأصوات على أصواتنا" لكي يصل معوض للرئاسة فستنتخب الكتلة ميشال معوض