آخر الأخبار
09 تشرين الثاني 2022 - 08:09
Back

بري تقدم بواسطة وكيله بشكوى لدى المدعي العام التمييزي بعد اطلاعه على تغريدة للقاضية عون طلب فيها الملاحقة وإجراء المقتضى القانوني

بري تقدم بواسطة وكيله بشكوى لدى المدعي العام التمييزي بعد اطلاعه على تغريدة للقاضية عون طلب فيها الملاحقة وإجراء المقتضى القانوني Lebanon, news ,lbci ,أخبار بشكوى,وكيله,بواسطة,تقدم,
episodes
بري تقدم بواسطة وكيله بشكوى لدى المدعي العام التمييزي بعد اطلاعه على تغريدة للقاضية عون طلب فيها الملاحقة وإجراء المقتضى القانوني
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً