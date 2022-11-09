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09 تشرين الثاني 2022 - 11:09
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مريض بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة B+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70-289839

مريض بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة B+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70-289839 Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحدة,ماسة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة B+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70-289839
Lebanon News
 
 
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