آخر الأخبار
09 تشرين الثاني 2022 - 16:19
Back

أ.ف.ب: ألمانيا تعلن أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتبني عقوبات جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل

أ.ف.ب: ألمانيا تعلن أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتبني عقوبات جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعلن,ألمانيا,
episodes
أ.ف.ب: ألمانيا تعلن أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتبني عقوبات جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً