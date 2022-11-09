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09 تشرين الثاني 2022 - 16:19
09/11/2022 16:19:59
أ.ف.ب: ألمانيا تعلن أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتبني عقوبات جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل
أ.ف.ب: ألمانيا تعلن أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتبني عقوبات جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل
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LBCI News Lebanon
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