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10 تشرين الثاني 2022 - 02:07
10/11/2022 02:07:38
بلال عبدالله للـLBCI: نحن في ظرف استثنائي وصحيح سنصوت اليوم لميشال معوّض لكن على الاقل لدينا مرشح وليكن هناك جرأة للقول من هو مرشح الفريق الآخر وترف الوقت ليس لصالح أحد
بلال عبدالله للـLBCI: نحن في ظرف استثنائي وصحيح سنصوت اليوم لميشال معوّض لكن على الاقل لدينا مرشح وليكن هناك جرأة للقول من هو مرشح الفريق الآخر وترف الوقت ليس لصالح أحد
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