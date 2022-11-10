بلال عبدالله للـLBCI: نحن في ظرف استثنائي وصحيح سنصوت اليوم لميشال معوّض لكن على الاقل لدينا مرشح وليكن هناك جرأة للقول من هو مرشح الفريق الآخر وترف الوقت ليس لصالح أحد