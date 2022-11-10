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10 تشرين الثاني 2022 - 02:07
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بلال عبدالله للـLBCI: نحن في ظرف استثنائي وصحيح سنصوت اليوم لميشال معوّض لكن على الاقل لدينا مرشح وليكن هناك جرأة للقول من هو مرشح الفريق الآخر وترف الوقت ليس لصالح أحد

بلال عبدالله للـLBCI: نحن في ظرف استثنائي وصحيح سنصوت اليوم لميشال معوّض لكن على الاقل لدينا مرشح وليكن هناك جرأة للقول من هو مرشح الفريق الآخر وترف الوقت ليس لصالح أحد Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,عبدالله,بلال,
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بلال عبدالله للـLBCI: نحن في ظرف استثنائي وصحيح سنصوت اليوم لميشال معوّض لكن على الاقل لدينا مرشح وليكن هناك جرأة للقول من هو مرشح الفريق الآخر وترف الوقت ليس لصالح أحد
Lebanon News
 
 
 
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