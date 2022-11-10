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10 تشرين الثاني 2022 - 02:18
10/11/2022 02:18:21
شربل مسعد للـLBCI: نتمنى على النواب أن يقوموا بواجباتهم بانتخاب رئيس للجمهورية وقسم كبير من الكتل ينتظر التسوية الخارجية
شربل مسعد للـLBCI: نتمنى على النواب أن يقوموا بواجباتهم بانتخاب رئيس للجمهورية وقسم كبير من الكتل ينتظر التسوية الخارجية
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LBCI News Lebanon
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