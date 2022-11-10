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10 تشرين الثاني 2022 - 02:18
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شربل مسعد للـLBCI: نتمنى على النواب أن يقوموا بواجباتهم بانتخاب رئيس للجمهورية وقسم كبير من الكتل ينتظر التسوية الخارجية

شربل مسعد للـLBCI: نتمنى على النواب أن يقوموا بواجباتهم بانتخاب رئيس للجمهورية وقسم كبير من الكتل ينتظر التسوية الخارجية Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتمنى,للـLBCI,مسعد,شربل,
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شربل مسعد للـLBCI: نتمنى على النواب أن يقوموا بواجباتهم بانتخاب رئيس للجمهورية وقسم كبير من الكتل ينتظر التسوية الخارجية
Lebanon News
 
 
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