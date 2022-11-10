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10 تشرين الثاني 2022 - 02:35
10/11/2022 02:35:57
سليم الصايغ للـLBCI: لا نية لدى الفريق الآخر لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وهذا لن يغيّر في موقفنا فسنستمر بالضغط السياسي المطلوب لانتخاب رئيس
سليم الصايغ للـLBCI: لا نية لدى الفريق الآخر لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وهذا لن يغيّر في موقفنا فسنستمر بالضغط السياسي المطلوب لانتخاب رئيس
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