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10 تشرين الثاني 2022 - 02:39
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سليم الصايغ للـLBCI: الهدف الاساسي هو انتاج رئيس ولو أردنا انتظار إشارات خارجية لكان تصرفنا مماثل لتصرّف الكتل التي تعطّل الجلسات اليوم

سليم الصايغ للـLBCI: الهدف الاساسي هو انتاج رئيس ولو أردنا انتظار إشارات خارجية لكان تصرفنا مماثل لتصرّف الكتل التي تعطّل الجلسات اليوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاساسي,الهدف,للـLBCI,الصايغ,سليم,
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سليم الصايغ للـLBCI: الهدف الاساسي هو انتاج رئيس ولو أردنا انتظار إشارات خارجية لكان تصرفنا مماثل لتصرّف الكتل التي تعطّل الجلسات اليوم
Lebanon News
 
 
 
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