آخر الأخبار
10 تشرين الثاني 2022 - 02:39
10/11/2022 02:39:59
سليم الصايغ للـLBCI: الهدف الاساسي هو انتاج رئيس ولو أردنا انتظار إشارات خارجية لكان تصرفنا مماثل لتصرّف الكتل التي تعطّل الجلسات اليوم
سليم الصايغ للـLBCI: الهدف الاساسي هو انتاج رئيس ولو أردنا انتظار إشارات خارجية لكان تصرفنا مماثل لتصرّف الكتل التي تعطّل الجلسات اليوم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاساسي,الهدف,للـLBCI,الصايغ,سليم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً