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10 تشرين الثاني 2022 - 02:49
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سليم الصايغ للـLBCI: نعمة افرام لديه كل المقومات التي تخوله أن يتحاور مع الجميع إنما في الظرف الحالي لا نية لاستبدال معوّض بأي مرشح آخر وافرام لا يجب ان يقدم على طرح اسمه قبل تأمين ظروف النجاح

سليم الصايغ للـLBCI: نعمة افرام لديه كل المقومات التي تخوله أن يتحاور مع الجميع إنما في الظرف الحالي لا نية لاستبدال معوّض بأي مرشح آخر وافرام لا يجب ان يقدم على طرح اسمه قبل تأمين ظروف النجاح Lebanon, news ,lbci ,أخبار افرام,نعمة,للـLBCI,الصايغ,سليم,
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سليم الصايغ للـLBCI: نعمة افرام لديه كل المقومات التي تخوله أن يتحاور مع الجميع إنما في الظرف الحالي لا نية لاستبدال معوّض بأي مرشح آخر وافرام لا يجب ان يقدم على طرح اسمه قبل تأمين ظروف النجاح
Lebanon News
 
 
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