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10 تشرين الثاني 2022 - 02:49
10/11/2022 02:49:09
سليم الصايغ للـLBCI: نعمة افرام لديه كل المقومات التي تخوله أن يتحاور مع الجميع إنما في الظرف الحالي لا نية لاستبدال معوّض بأي مرشح آخر وافرام لا يجب ان يقدم على طرح اسمه قبل تأمين ظروف النجاح
سليم الصايغ للـLBCI: نعمة افرام لديه كل المقومات التي تخوله أن يتحاور مع الجميع إنما في الظرف الحالي لا نية لاستبدال معوّض بأي مرشح آخر وافرام لا يجب ان يقدم على طرح اسمه قبل تأمين ظروف النجاح
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LBCI News Lebanon
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