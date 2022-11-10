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10 تشرين الثاني 2022 - 03:13
10/11/2022 03:13:49
سيمون أب رميا للـLBCI: سنصوت اليوم بورقة بيضاء ولا نستطيع التوجه نحو قرار عكس قناعاتنا بالرغم من الاحترام الذي نكنه تجاه النائب فرنجية وتيار المرده
سيمون أب رميا للـLBCI: سنصوت اليوم بورقة بيضاء ولا نستطيع التوجه نحو قرار عكس قناعاتنا بالرغم من الاحترام الذي نكنه تجاه النائب فرنجية وتيار المرده
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