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10 تشرين الثاني 2022 - 03:13
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سيمون أب رميا للـLBCI: سنصوت اليوم بورقة بيضاء ولا نستطيع التوجه نحو قرار عكس قناعاتنا بالرغم من الاحترام الذي نكنه تجاه النائب فرنجية وتيار المرده

سيمون أب رميا للـLBCI: سنصوت اليوم بورقة بيضاء ولا نستطيع التوجه نحو قرار عكس قناعاتنا بالرغم من الاحترام الذي نكنه تجاه النائب فرنجية وتيار المرده Lebanon, news ,lbci ,أخبار سنصوت,للـLBCI,رميا,سيمون,
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سيمون أب رميا للـLBCI: سنصوت اليوم بورقة بيضاء ولا نستطيع التوجه نحو قرار عكس قناعاتنا بالرغم من الاحترام الذي نكنه تجاه النائب فرنجية وتيار المرده
Lebanon News
 
 
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