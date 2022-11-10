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10 تشرين الثاني 2022 - 03:14
10/11/2022 03:14:41
سيمون أب رميا للـLBCI: هناك استحالة اليوم ان يكون هناك خيار جدي على مستوى التيار ولن نختار ميشال معوض ولا سليمان فرنجية وقررنا الاستمرار بالاقتراع بورقة بيضاء وكان هناك تمنٍ من بو صعب أن يطرح اسم ولكن الظروف لا تسمح باختيار اسم جدي
سيمون أب رميا للـLBCI: هناك استحالة اليوم ان يكون هناك خيار جدي على مستوى التيار ولن نختار ميشال معوض ولا سليمان فرنجية وقررنا الاستمرار بالاقتراع بورقة بيضاء وكان هناك تمنٍ من بو صعب أن يطرح اسم ولكن الظروف لا تسمح باختيار اسم جدي
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