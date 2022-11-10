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10 تشرين الثاني 2022 - 02:40
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أبي رميا للـLBCI: نواب التيار سيصوّتون بورقة بيضاء في جلسة اليوم وربما باسيل لن يحضر بداعي السفر ومع احترامنا لفرنجية لا رغبة لدينا في انتخابه واذا اراد "أمل" و"حزب الله" خوض معركة به فبإمكانهم ذلك ولن يكون التيار مشاركًا بها

أبي رميا للـLBCI: نواب التيار سيصوّتون بورقة بيضاء في جلسة اليوم وربما باسيل لن يحضر بداعي السفر ومع احترامنا لفرنجية لا رغبة لدينا في انتخابه واذا اراد "أمل" و"حزب الله" خوض معركة به فبإمكانهم ذلك ولن يكون التيار مشاركًا بها Lebanon, news ,lbci ,أخبار التيار,نواب,للـLBCI,رميا,
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أبي رميا للـLBCI: نواب التيار سيصوّتون بورقة بيضاء في جلسة اليوم وربما باسيل لن يحضر بداعي السفر ومع احترامنا لفرنجية لا رغبة لدينا في انتخابه واذا اراد &quot;أمل&quot; و&quot;حزب الله&quot; خوض معركة به فبإمكانهم ذلك ولن يكون التيار مشاركًا بها
Lebanon News
 
 
 
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