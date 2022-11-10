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10 تشرين الثاني 2022 - 03:19
10/11/2022 03:19:41
سجيع عطيه للـLBCI: لا زلنا على الحياد لينضج النقاش حول اسم الشخصية المناسبة وهناك احتمال أن نعطي صوت او صوتين لميشال معوّض نزولًا عند طلبه
سجيع عطيه للـLBCI: لا زلنا على الحياد لينضج النقاش حول اسم الشخصية المناسبة وهناك احتمال أن نعطي صوت او صوتين لميشال معوّض نزولًا عند طلبه
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