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10 تشرين الثاني 2022 - 03:40
10/11/2022 03:40:22
ياسين ياسين للـLBCI: تواصلنا مع الجميع وأطلقنا مبادرتنا وبحثنا في 3 أسماء ولكن عدم جدية الاحزاب التي لديها الكتل الكبيرة أدت بنا الى هذا الحال
ياسين ياسين للـLBCI: تواصلنا مع الجميع وأطلقنا مبادرتنا وبحثنا في 3 أسماء ولكن عدم جدية الاحزاب التي لديها الكتل الكبيرة أدت بنا الى هذا الحال
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