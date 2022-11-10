قاسم هاشم للـLBCI: سليمان فرنجية هو الأقرب لثوابتنا ولكن لم نصل اليوم الى تحديد اسم والاسم الذي سيكون نقطة التلاقي وفق المواصفات الوطنية هو سيكون مرشحنا وعندما نقول توافق هذا خاضع للنقاش مع الكتل النيابية