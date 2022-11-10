محمد الخواجة للـLBCI: التوازنات الموجودة في المجلس لا تسمح لأي فريق أن ينتج رئيسًا بمفرده والرئيس بري قد طرح فكرة القيام بمبادرة ولكن بعض المواقف غير المنطقية أدّت الى اجهاض هذه المبادرة