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10 تشرين الثاني 2022 - 04:09
10/11/2022 04:09:38
محمد الخواجة للـLBCI: التوازنات الموجودة في المجلس لا تسمح لأي فريق أن ينتج رئيسًا بمفرده والرئيس بري قد طرح فكرة القيام بمبادرة ولكن بعض المواقف غير المنطقية أدّت الى اجهاض هذه المبادرة
محمد الخواجة للـLBCI: التوازنات الموجودة في المجلس لا تسمح لأي فريق أن ينتج رئيسًا بمفرده والرئيس بري قد طرح فكرة القيام بمبادرة ولكن بعض المواقف غير المنطقية أدّت الى اجهاض هذه المبادرة
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