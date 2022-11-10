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10 تشرين الثاني 2022 - 04:12
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محمد خواجة للـLBCI: لدينا صداقة حميمة مع سليمان فرنجية وانا أرى أنه شخصية توافقية وفي سلوكه الداخلي ليس في موقع صداميّ مع أحد

محمد خواجة للـLBCI: لدينا صداقة حميمة مع سليمان فرنجية وانا أرى أنه شخصية توافقية وفي سلوكه الداخلي ليس في موقع صداميّ مع أحد Lebanon, news ,lbci ,أخبار صداقة,لدينا,للـLBCI,خواجة,محمد,
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محمد خواجة للـLBCI: لدينا صداقة حميمة مع سليمان فرنجية وانا أرى أنه شخصية توافقية وفي سلوكه الداخلي ليس في موقع صداميّ مع أحد
Lebanon News
 
 
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