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10 تشرين الثاني 2022 - 04:17
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محمد خواجة للـLBCI: على رئيس الجمهورية ألا يمثّل شريحة من المسيحيين بل أن يمثّل جميع اللبنانيين

محمد خواجة للـLBCI: على رئيس الجمهورية ألا يمثّل شريحة من المسيحيين بل أن يمثّل جميع اللبنانيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس,للـLBCI,خواجة,محمد,
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محمد خواجة للـLBCI: على رئيس الجمهورية ألا يمثّل شريحة من المسيحيين بل أن يمثّل جميع اللبنانيين
Lebanon News
 
 
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