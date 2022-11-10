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10 تشرين الثاني 2022 - 04:21
10/11/2022 04:21:42
علي خريس للـLBCI: الهدف ليس الورقة البيضاء بل الوصول الى التوافق ولا بدّ من حوار وتواصل ونقاش للوصول مرشح
علي خريس للـLBCI: الهدف ليس الورقة البيضاء بل الوصول الى التوافق ولا بدّ من حوار وتواصل ونقاش للوصول مرشح
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LBCI News Lebanon
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