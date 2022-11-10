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10 تشرين الثاني 2022 - 04:33
10/11/2022 04:33:02
سليم عون للـLBCI: الوضع الخارجي لا يسهّل انجاز المسائل الداخلية وحزب الله أعلن ان لديه ثقة بشخصين باسيل وفرنجية
سليم عون للـLBCI: الوضع الخارجي لا يسهّل انجاز المسائل الداخلية وحزب الله أعلن ان لديه ثقة بشخصين باسيل وفرنجية
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