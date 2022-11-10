أديب عبد المسيح للـLBCI: نحن نطبّق الدستور ونأتي بكل ديمقراطية وننتخب مرشحًا اخترناه ونتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشحًا ومن يُقاطع الجلسات هو من يزيد من وجع الناس ومعاناتهم