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10 تشرين الثاني 2022 - 04:45
10/11/2022 04:45:24
أديب عبد المسيح للـLBCI: نحن نطبّق الدستور ونأتي بكل ديمقراطية وننتخب مرشحًا اخترناه ونتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشحًا ومن يُقاطع الجلسات هو من يزيد من وجع الناس ومعاناتهم
أديب عبد المسيح للـLBCI: نحن نطبّق الدستور ونأتي بكل ديمقراطية وننتخب مرشحًا اخترناه ونتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشحًا ومن يُقاطع الجلسات هو من يزيد من وجع الناس ومعاناتهم
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