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10 تشرين الثاني 2022 - 04:45
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أديب عبد المسيح للـLBCI: نحن نطبّق الدستور ونأتي بكل ديمقراطية وننتخب مرشحًا اخترناه ونتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشحًا ومن يُقاطع الجلسات هو من يزيد من وجع الناس ومعاناتهم

أديب عبد المسيح للـLBCI: نحن نطبّق الدستور ونأتي بكل ديمقراطية وننتخب مرشحًا اخترناه ونتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشحًا ومن يُقاطع الجلسات هو من يزيد من وجع الناس ومعاناتهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,المسيح,أديب,
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أديب عبد المسيح للـLBCI: نحن نطبّق الدستور ونأتي بكل ديمقراطية وننتخب مرشحًا اخترناه ونتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشحًا ومن يُقاطع الجلسات هو من يزيد من وجع الناس ومعاناتهم
Lebanon News
 
 
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