أشرف ريفي للـLBCI: هذه الجلسة ليست مسرحيّة ولكنها ليست جديّة ونعلم أنها بلا نتيجة والفريق الاخر المربك هو من يُعطّل التوصّل الى انتخاب رئيس وهو في خطوة الى الخلف لأنه يعطّل ولكنه لا يستطيع أن يفرض نفسه