آخر الأخبار
10 تشرين الثاني 2022 - 04:56
10/11/2022 04:56:05
أشرف ريفي للـLBCI: هذه الجلسة ليست مسرحيّة ولكنها ليست جديّة ونعلم أنها بلا نتيجة والفريق الاخر المربك هو من يُعطّل التوصّل الى انتخاب رئيس وهو في خطوة الى الخلف لأنه يعطّل ولكنه لا يستطيع أن يفرض نفسه
أشرف ريفي للـLBCI: هذه الجلسة ليست مسرحيّة ولكنها ليست جديّة ونعلم أنها بلا نتيجة والفريق الاخر المربك هو من يُعطّل التوصّل الى انتخاب رئيس وهو في خطوة الى الخلف لأنه يعطّل ولكنه لا يستطيع أن يفرض نفسه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجلسة,للـLBCI,ريفي,أشرف,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً