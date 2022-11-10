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10 تشرين الثاني 2022 - 05:44
10/11/2022 05:44:22
عصام خليفة: وافقت على الترشح لرئاسة الجمهورية من اجل الدفاع عن حقوق الانسان اللبناني
عصام خليفة: وافقت على الترشح لرئاسة الجمهورية من اجل الدفاع عن حقوق الانسان اللبناني
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LBCI News Lebanon
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