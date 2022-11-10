آخر الأخبار
10 تشرين الثاني 2022 - 05:44
Back

عصام خليفة: وافقت على الترشح لرئاسة الجمهورية من اجل الدفاع عن حقوق الانسان اللبناني

عصام خليفة: وافقت على الترشح لرئاسة الجمهورية من اجل الدفاع عن حقوق الانسان اللبناني Lebanon, news ,lbci ,أخبار الترشح,وافقت,خليفة,عصام,
episodes
عصام خليفة: وافقت على الترشح لرئاسة الجمهورية من اجل الدفاع عن حقوق الانسان اللبناني
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً