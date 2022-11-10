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10 تشرين الثاني 2022 - 05:47
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كميل شمعون للـLBCI: أتمنى أن تكون الجلسات الانتخابية مقفلة أي أن يبقى النواب في المجلس الى حين الخروج برئيس

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كميل شمعون للـLBCI: أتمنى أن تكون الجلسات الانتخابية مقفلة أي أن يبقى النواب في المجلس الى حين الخروج برئيس
Lebanon News
 
 
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