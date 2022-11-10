عدوان: البعض كان يقول إنّ كلّ شيء يتكرّر بين جلسة وأخرى ولكن يجب أن نفصل إذ هناك مرشّح معروف يزيد عدد مؤيّديه ومن غير الصحيح أنّ ترشيح ودعم كتلة "الجمهورية القويّة" لمعوّض مناورة