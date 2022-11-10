آخر الأخبار
10 تشرين الثاني 2022 - 06:04
10/11/2022 06:04:28
عدوان: البعض كان يقول إنّ كلّ شيء يتكرّر بين جلسة وأخرى ولكن يجب أن نفصل إذ هناك مرشّح معروف يزيد عدد مؤيّديه ومن غير الصحيح أنّ ترشيح ودعم كتلة "الجمهورية القويّة" لمعوّض مناورة
عدوان: البعض كان يقول إنّ كلّ شيء يتكرّر بين جلسة وأخرى ولكن يجب أن نفصل إذ هناك مرشّح معروف يزيد عدد مؤيّديه ومن غير الصحيح أنّ ترشيح ودعم كتلة "الجمهورية القويّة" لمعوّض مناورة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار يقول,البعض,عدوان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً