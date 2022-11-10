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10 تشرين الثاني 2022 - 06:04
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عدوان: البعض كان يقول إنّ كلّ شيء يتكرّر بين جلسة وأخرى ولكن يجب أن نفصل إذ هناك مرشّح معروف يزيد عدد مؤيّديه ومن غير الصحيح أنّ ترشيح ودعم كتلة "الجمهورية القويّة" لمعوّض مناورة

عدوان: البعض كان يقول إنّ كلّ شيء يتكرّر بين جلسة وأخرى ولكن يجب أن نفصل إذ هناك مرشّح معروف يزيد عدد مؤيّديه ومن غير الصحيح أنّ ترشيح ودعم كتلة "الجمهورية القويّة" لمعوّض مناورة Lebanon, news ,lbci ,أخبار يقول,البعض,عدوان,
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عدوان: البعض كان يقول إنّ كلّ شيء يتكرّر بين جلسة وأخرى ولكن يجب أن نفصل إذ هناك مرشّح معروف يزيد عدد مؤيّديه ومن غير الصحيح أنّ ترشيح ودعم كتلة &quot;الجمهورية القويّة&quot; لمعوّض مناورة
Lebanon News
 
 
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