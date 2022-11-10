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10 تشرين الثاني 2022 - 06:07
10/11/2022 06:07:45
ملحم خلف: توجهنا الى بري لابقاء جلسة الانتخاب الحاصلة اليوم مفتوحة بدورات متتالية لا محدودة حتى لو استوجب الامر عدة ايام حتى التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية
ملحم خلف: توجهنا الى بري لابقاء جلسة الانتخاب الحاصلة اليوم مفتوحة بدورات متتالية لا محدودة حتى لو استوجب الامر عدة ايام حتى التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية
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LBCI News Lebanon
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