ملحم خلف: توجهنا الى بري لابقاء جلسة الانتخاب الحاصلة اليوم مفتوحة بدورات متتالية لا محدودة حتى لو استوجب الامر عدة ايام حتى التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية