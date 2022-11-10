ألان عون: مرّة جديدة يتجدّد مشهد يعكس ألا أحد يقوم بشيء بين جلسة وأخرى وبالبقاء في هذه الدوامة المفرغة لا يمكن أن نصل إلى انتخاب رئيس ونحاول أن نعطي فرصة للآخر من أجل التقدّم ولكن لا أفق زمنيًّا مفتوحاً لهذا الأمر