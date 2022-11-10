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10 تشرين الثاني 2022 - 06:21
10/11/2022 06:21:22
ألان عون: خيارنا بالانتظار هو خيار مسؤول لان النقلة التي نحاول ان نخلقها تحدث فرق بالمشهدية السياسية ونعطي اليوم فرصة للتفاهم من خلال هذا الخيار
ألان عون: خيارنا بالانتظار هو خيار مسؤول لان النقلة التي نحاول ان نخلقها تحدث فرق بالمشهدية السياسية ونعطي اليوم فرصة للتفاهم من خلال هذا الخيار
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LBCI News Lebanon
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