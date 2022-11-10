آخر الأخبار
10 تشرين الثاني 2022 - 06:21
Back

ألان عون: خيارنا بالانتظار هو خيار مسؤول لان النقلة التي نحاول ان نخلقها تحدث فرق بالمشهدية السياسية ونعطي اليوم فرصة للتفاهم من خلال هذا الخيار

ألان عون: خيارنا بالانتظار هو خيار مسؤول لان النقلة التي نحاول ان نخلقها تحدث فرق بالمشهدية السياسية ونعطي اليوم فرصة للتفاهم من خلال هذا الخيار Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالانتظار,خيارنا,ألان,
episodes
ألان عون: خيارنا بالانتظار هو خيار مسؤول لان النقلة التي نحاول ان نخلقها تحدث فرق بالمشهدية السياسية ونعطي اليوم فرصة للتفاهم من خلال هذا الخيار
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً