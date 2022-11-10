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10 تشرين الثاني 2022 - 06:26
10/11/2022 06:26:57
ميشال معوّض: قاعدة ترشيحي تكبر شيئًا فشيئًا واليوم صوّت لي 44 نائبا بغياب 5 نواب موقفهم المعلن تأييدي وبالتالي وصلنا إلى حدود الـ50 صوتاً وعنوان ترشيحي استعادة الدولة والمؤسسات والسيادة والعودة الى الاصلاح
ميشال معوّض: قاعدة ترشيحي تكبر شيئًا فشيئًا واليوم صوّت لي 44 نائبا بغياب 5 نواب موقفهم المعلن تأييدي وبالتالي وصلنا إلى حدود الـ50 صوتاً وعنوان ترشيحي استعادة الدولة والمؤسسات والسيادة والعودة الى الاصلاح
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LBCI News Lebanon
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