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10 تشرين الثاني 2022 - 06:26
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ميشال معوّض: قاعدة ترشيحي تكبر شيئًا فشيئًا واليوم صوّت لي 44 نائبا بغياب 5 نواب موقفهم المعلن تأييدي وبالتالي وصلنا إلى حدود الـ50 صوتاً وعنوان ترشيحي استعادة الدولة والمؤسسات والسيادة والعودة الى الاصلاح

ميشال معوّض: قاعدة ترشيحي تكبر شيئًا فشيئًا واليوم صوّت لي 44 نائبا بغياب 5 نواب موقفهم المعلن تأييدي وبالتالي وصلنا إلى حدود الـ50 صوتاً وعنوان ترشيحي استعادة الدولة والمؤسسات والسيادة والعودة الى الاصلاح Lebanon, news ,lbci ,أخبار تكبر,ترشيحي,قاعدة,معوّض,ميشال,
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ميشال معوّض: قاعدة ترشيحي تكبر شيئًا فشيئًا واليوم صوّت لي 44 نائبا بغياب 5 نواب موقفهم المعلن تأييدي وبالتالي وصلنا إلى حدود الـ50 صوتاً وعنوان ترشيحي استعادة الدولة والمؤسسات والسيادة والعودة الى الاصلاح
Lebanon News
 
 
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