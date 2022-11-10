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10 تشرين الثاني 2022 - 07:25
10/11/2022 07:25:02
الجيش الأوكراني يعلن استعادته السيطرة على 12 قرية في منطقة خيرسون منذ الأربعاء
الجيش الأوكراني يعلن استعادته السيطرة على 12 قرية في منطقة خيرسون منذ الأربعاء
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LBCI News Lebanon
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