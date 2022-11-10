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10 تشرين الثاني 2022 - 07:25
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الجيش الأوكراني يعلن استعادته السيطرة على 12 قرية في منطقة خيرسون منذ الأربعاء

الجيش الأوكراني يعلن استعادته السيطرة على 12 قرية في منطقة خيرسون منذ الأربعاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار السيطرة,استعادته,يعلن,الأوكراني,الجيش,
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الجيش الأوكراني يعلن استعادته السيطرة على 12 قرية في منطقة خيرسون منذ الأربعاء
Lebanon News
 
 
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